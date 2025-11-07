Dos defensas de título y cuatro debuts marcarán el próximo cartel del boxeo profesional cubano

Dos defensas de títulos, una segunda incursión y cuatro estrenos en circuitos de ese tipo matizarán la prueba a superar por Cuba en el programa de boxeo profesional pactado para el próximo día 29 en el Hotel Meliá Internacional de Varadero.

El segmento más llamativo incluirá a las figuras de mayor rango entre sus representantes: el triple rey del orbe Lázaro Álvarez y el campeón olímpico Erislandy Álvarez, llamados a vérselas contra hombres de amplias trayectorias en esos escenarios.

Serán choques a 10 asaltos, y ambos buscarán retener fajas de la Asociación Mundial de Boxeo(AMB) ganadas el 11 de abril en esa propia instalación turística, cuando por primera ocasión los de casa actuaron al amparo de su promotora Agon Sports.

Tanto Lázaro como Erislandy están invictos como profesionales, en nueve y cinco salidas, respectivamente, y tienen talento suficiente para imponerse, pero en ese tipo de duelos los “trucos” de la experiencia suelen ser importantes, y esos están más del lado de sus oponentes.

Empeñado en sumar un segundo triunfo de ese rango subirá al cuadrilátero Yusnier Sorsano, quien impresionó en su estreno al noquear en el acto inicial al mexicano Javier Castaneda.

Será un reto igualmente marcado por el mayor recorrido de su contrario, realidad que también signará el destinado a Saidel Horta, Alejandro Claro, Nelson Williams y Keylor García, en sus debuts a esa instancia.

Cierto que a los dos primeros los respaldan medallas de plata y bronce mundial, en ese orden, pero sus rivales tienen más de 15 combates de esta clase y ese aval debe tenerse en cuenta.

La velada comenzará a las siete de la noche y sumará otros dos pleitos, animados por foráneos, lo que confirma a Cuba como destino de tales confrontaciones.

El cartel:

Peleas a 10 asaltos

61,3 kg: Lázaro Álvarez (CUB/9-0) vs. Raúl Hernández (MEX/15-3-2)

Tercera defensa de la faja continental de América de la Asociación Mundial de Boxeo.

63,5 kg: Erislandy Álvarez (CUB/5-0) vs. Rogelio Jiménez(MEX/14-2-1)

Segunda defensa de la faja continental latina de América la Asociación Mundial de Boxeo

58,9 kg: Moussa Gholam (MAR/24-1-0) vs. Ramiro Cesena (MEX/19-2-1)

Faja continental de oro de América.

Pelea a 8 asaltos

69,8 kg: Yunier Sorsano (CUB/1-0) vs. Nicolás Verón (ARG/11-14-1)

Peleas a 6 asaltos