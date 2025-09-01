Culmina el Verano Siempre Joven con festejos en el territorio santacruceño

Santa Cruz del Sur, 30 ago.- La etapa estival con el eslogan Verano Siempre Joven finalizó en el territorio santacruceño este sábado con actividades recreativas, culturales y deportivas en los nueve Consejos Populares, siendo la comunidad de Haití donde se efectuó la clausura de la etapa estival.

En esa localidad sureña se realizó una feria en la que se expendieron productos alimenticios e industriales a precios módicos, que fue muy bien recibida por la población de ese entorno para llevar a casa lo que más necesitaba.

Mientras que en el cabaret restauran Costa Sur el grupo Raúl y su Ballenato puso a mover el cuerpo con las rítmicas interpretaciones El pollito afeitao, Mercedes dime la verdad, Pídeme la luna, entre otras, a varias personas en pareja o en solitario. La alegría manifiesta de bailadores y espectadores estuvo ligada a la disciplina que corresponde mantener en este tipo de presentación.

En el balneario Las Brisas de la comunidad de La Playa de esta demarcación también la diversión sana y comercialización de ofertas gastronómicas con jugueteos entre chapuzones de agua salada fueron muestras del regocijo de los lugareños en el ¡Hasta pronto! al verano eternamente joven.