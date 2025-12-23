Desarrollan proyecto para café de alta calidad en Artemisa

Artemisa, Cuba.- La Empresa Procesadora de Café Luis Bocourt, de Artemisa, y la firma italiana Caffé SUN implementaron un contrato de Asociación Económica Internacional para la producción agrícola de café arábigo de alta calidad.

El acuerdo se desarrolla en el municipio de San Cristóbal, a 350 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones de altura, régimen de lluvias, temperaturas y suelos favorecen la obtención de un grano óptimo.

Yoendry Cuesta, presidente de la Sociedad Mercantil Agroforestal S.A., declaró que la asociación cubano-italiana fomentará la producción y comercialización de café oro bajo sombra, con destino a la exportación y al mercado interno.

Caffé SUN aportará paquetes tecnológicos, maquinaria y equipos especializados, mientras la empresa cubana garantiza tierras, fuerza laboral y prácticas agrícolas reconocidas. (Tomado de Radio Reloj)