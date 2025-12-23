Inicia Cuba consulta especializada para dolencias post-chikungunya

La Habana, Cuba. – El Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba comenzó una consulta especializada para la atención de pacientes con dolencias post-chikungunya, sobre todo las asociadas a dolor neuropático, dolores articulares y parestesias.

Se trata de una experiencia sin precedentes concebida para brindar una atención integral que incluye evaluación médica especializada, estudios imagenológicos, fisioterapia e intervención para el alivio del dolor cuando sea necesario.

Las consultas son rectoradas por un equipo multidisciplinario integrado por neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos y fisioterapeutas, en correspondencia con la situación epidemiológica actual y las necesidades de la población.

Durante la atención se evaluará de manera individual a cada paciente y, de acuerdo con el criterio clínico, se realizarán estudios tomográficos, ultrasonidos y otros procederes diagnósticos. (Tomado de Radio Reloj)