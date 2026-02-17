Desafían bloqueo eléctricos de Felton en su aniversario

Holguín, Cuba. – Trabajadores de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, celebran el aniversario 30 de esa central con más de 200 megavatios-hora de generación en pleno desafío al bloqueo.

Tras más de una década de labores constructivas e instalación, en el municipio holguinero de Mayarí, la termoeléctrica de Felton se sincronizó por primera vez al Sistema Eléctrico Nacional el 16 de febrero de 1996.

A inicios del actual siglo, la central sumó su segunda unidad generadora y alcanzó los 500 megavatios, capacidad afectada a la postre por impacto del bloqueo y un grave siniestro que mantiene su unidad dos en reconstrucción capital.

La treintañera termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, sostiene sus operaciones bajo conceptos de mejora continua, tanto tecnológica como de seguridad y calidad de sus condiciones laborales. (Tomado de Radio Reloj)