México ratifica respaldo a Cuba y envío de ayuda material

Ciudad de México, 30 jul.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó hoy su respaldo a Cuba y la continuidad del envío de ayuda material a la isla, en medio del endurecimiento del bloqueo económico y energético aplicado por Estados Unidos.

“El apoyo a Cuba ha sido histórico de México y va a seguir siendo. Es un asunto de soberanía y de ayuda humanitaria y siempre lo vamos a seguir haciendo”, dijo la mandataria en respuesta a una pregunta sobre recientes comentarios del congresista norteamericano Carlos Giménez.

El republicano cuestionó al gobierno de Sheinbaum por “socavar” la política estadounidense hacia el país caribeño, tachada de criminal y catalogada como un castigo colectivo por políticos, sindicatos, partidos y organizaciones sociales de México y otras naciones del mundo.

La falta de acceso a combustibles derivada de las medidas norteamericanas afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en la isla.

A esto se suma la acción permanente de Washington para perseguir toda fuente de financiamiento que pueda obtener la mayor de las Antillas, y el empleo de decretos y sanciones secundarias para imponer restricciones a entidades clave para la economía.

Sheinbaum subrayó este jueves que la Constitución mexicana habla de la autodeterminación de los pueblos.

“Siempre vamos a ayudar al pueblo de Cuba. Siempre. Es un pueblo hermano. Hay una historia común y no estamos de acuerdo con el bloqueo, que afecta tanto a un pueblo. No estamos de acuerdo. Lo manifestó México desde 1963 o 62”, sostuvo.

Aseveró que tal postura se mantuvo a lo largo del tiempo pese a que se trataba de gobiernos distintos, “porque es una posición constitucional”.

El martes, la presidenta anunció el envío próximamente de más ayuda para Cuba.

“Soberanía de los pueblos y el apoyo que podamos seguir brindando al pueblo de Cuba”, expresó en respuesta a una pregunta sobre la marcha en respaldo a la isla realizada el domingo en esta capital, la cual reunió a miles de personas.

La dignataria reiteró hoy que México no debe ser tema de campaña en Estados Unidos rumbo a las elecciones de noviembre en ese país norteño.

“Tienen sus problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie. Entonces, que no usen a México para su campaña. (…) Nosotros tenemos coordinación con el gobierno, colaboración, sin subordinación”, recalcó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)