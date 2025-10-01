Denuncian acciones contra flotilla humanitaria cerca de Gaza
Atenas, 1 oct.- A primera hora del 1 de octubre, buques militares israelíes intimidaron a dos embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, interrumpieron sus sistemas de comunicación y realizaron maniobras provocativas denunció hoy una fuente del convoy.
Cuando se encuentran apenas a 100 millas náuticas de las costas de Gaza, miembros de la Flotilla creen que podrían enfrentar una interceptación, denunciaron estar rodeados por drones y embarcaciones. No se reportaron heridos a bordo de las embarcaciones ALMA y SIRIUS, las naves que fueron asediadas.
La Flotilla Sumud, que se dirige hacia a Gaza por el mar Mediterráneo oriental para entregar ayuda humanitaria a la población palestina, denunció la “peligrosa agresión” por parte de las fuerzas de ocupación de Israel y pidió la mayor atención por parte de la comunidad internacional en la certeza que en cualquier momento pueden ser abordados. (Tomado de Prensa Latina)