Comité Manos Fuera de Cuba en EE.UU. ratifica solidaridad

EE.UU, 27 may.- El Comité «Manos Fuera de Cuba» de Estados Unidos, que integran hoy más de 50 organizaciones, sindicatos, grupos políticos y personalidades, ratificó su solidaridad con la isla en momentos de creciente agresividad del Gobierno de Donald Trump.

Integrantes del colectivo solidario en el área de Los Ángeles instaron a frenar los planes de cualquier acción contra el país caribeño y mantener visible el respaldo al pueblo cubano en estos momentos. Estamos coordinando numerosos mítines en varias ciudades en defensa del pueblo cubano, es hora de agradecer todo lo que hizo Cuba por el mundo, comentó Mark Friedman.

La mayoría de los estadounidenses se opone a una guerra de Estados Unidos contra Cuba, tal como se oponen a la actual guerra contra Irán. “Depende de nosotros canalizar este sentimiento, organizarlo y darle voz”, subrayó por su parte la convocatoria.

El fin de semana la agrupación pacifista CodePink alertó que el presidente Trump está aumentando imprudentemente las tensiones con Cuba y prepara una eventual acción militar contra el país caribeño.

“Debemos detener esta locura”, dijo el grupo en un mensaje en redes sociales. “Los cubanos, no los políticos de Washington, ni los fanáticos de línea dura de Miami, deberían decidir el futuro de Cuba”, afirmó.

CodePink rechazó la pretendida acusación que hizo el Departamento de Justicia al líder cubano Raúl Castro “mientras (Trump) endurece el brutal bloqueo y se prepara para una invasión”.

La organización exhortó a los votantes a que se dirijan a sus respectivos miembros en el Congreso de Estados Unidos para que voten ‘Sí’ a las Resoluciones de Poderes de Guerra para evitar una acción militar no autorizada contra Cuba.

Esta semana el senador demócrata por Arizona Rubén Gallego, dijo que los republicanos estarían tratando de involucrar a Estados Unidos en otra guerra, pero esta vez contra Cuba.

“Estamos viendo cómo los republicanos fabrican ante nuestros propios ojos una razón para otra guerra de cambio de régimen, esta vez en Cuba”, escribió el legislador en su cuenta de la red social X.

Gallego junto a sus colegas de bancada Tim Kaine (Virginia) y Adam Schiff (California) presentó una Resolución sobre los Poderes de Guerra para bloquear el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en hostilidades contra Cuba, señaló un comunicado de prensa publicado en la página oficial del senador.

Trump reiteró en su campaña electoral de 2024 que, si ganaba, mantendría alejado a Estados Unidos de los conflictos bélicos, incluso el pasado año peleó por recibir el Premio Nobel.

Sin embargo, desde que regresó a la Casa Blanca amenazas de expansión e intervencionismo van marcando la pauta de su agenda exterior.

En el área de Caribe fue desplazado el portaaviones estadounidense Nimitz, aunque Trump indicó cuando hace unos días le preguntaron los periodistas al respecto que el despliegue del buque de guerra no era para tratar de intimidar a Cuba. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)