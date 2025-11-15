Declaración de la Casa de las Américas: Otra vez los tambores de guerra

La Habana, 15 nov.- No es una mera bravuconería y mucho menos una película: son los tambores de guerra en estado puro. No es una cortina de humo: es un peligro cierto y cercano.

El despliegue bélico de los Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, entró en un nuevo momento con el envío del portaviones USS Gerald R. Ford. Esta máquina de muerte se mueve con el pretexto de «combatir el narcotráfico», el mismo que se ha utilizado en las últimas semanas para el asesinato extrajudicial de 76 personas en las aguas caribeñas y del Pacífico.

El objetivo de la administración estadounidense es claro: derrocar el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela al precio que sea necesario. Mientras, un senador de los Estados Unidos tan patético como peligroso augura que los días de Maduro están contados y que Venezuela, Colombia y Cuba forman parte de «un califato de la droga». Las consecuencias de aquellos hechos y de tales amenazas pueden ser catastróficas.

La Casa de las Américas denunció esta escalada desde sus inicios, consciente de que no se trata solo de un peligro para Venezuela, sino también de una bofetada a la autodeterminación y la soberanía de nuestros pueblos. Una acción contra cualquiera de los países hermanos del Continente es un golpe a todos.

Mientras algunos se centran en las imágenes del Gerald R. Ford como si se tratara de un videojuego, quienes hemos sentido en carne propia la agresión y la violencia imperiales condenamos el preámbulo de un gravísimo crimen y llamamos a la solidaridad internacional con los pueblos de la región. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

