Edición 40 de Marabana ya tiene fecha

La Habana.- CON LA confirmación de que todo está listo para celebrar este fin de semana las tradicionales carreras de Maracuba y Marabana 2025, y el anuncio de que ya tiene fecha la edición del próximo año transcurrió este viernes la conferencia de prensa ofrecida por los organizadores del mayor evento pedestre de Cuba.

Juan Carlos Mesa, subdirector de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas Marabana-Maracuba (CNCCMM), adelantó que la edición 40 de estas celebraciones será el 15 de noviembre de 2026 para mantener la tradición de recorrer las calles de la ciudad siempre el tercer domingo del onceno mes del año.

El encuentro con los medios de prensa ocurrió en el emblemático Hotel Habana Libre y comenzó con las palabras enviadas por el director de la CNCCMM Carlos Gattorno Correa, ausente por enfermedad, quien exhorto a los concurrentes a desarrollar una carrera exitosa, festiva para los andarines y seguidores de la cita anual.

Sobresalió que en la edición de este domingo tomarán las calles de la principal urbe cubana 2969 corredores, de ellos 275 extranjeros.

Mesa también destacó que la lid, con salida y meta en la Sala Polivalente Ramón Fonst, coincidirá con los festejos por el Aniversario 506 de la fundación de San Cristóbal de La Habana e igualmente saludará el 19 de noviembre Día de la Cultura Física y el Deporte.

Una de los temas que más interés despierta es la carrera de media maratón, pues en ella tomarán parte los integrantes de la selección nacional que buscan hacer el grado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Faustino Heredia, jefe técnico de la CNCCMM, señaló que están listos para el trabajo los grupos de voluntarios, árbitros y médicos. Preparados también para la celebración de Maracuba, prevista en toda la nación este sábado.

Como parte del encuentro hubo reconocimientos para los pioneros del largo aliento en la Isla, liderados esta vez por Emperatriz Wilson, dueña del récord cubano en los 42 kilómetros y 195 metros (2:36.35 horas), que data de 1992.

Emperatriz recibió el homenaje de los presentes, incluidos los miembros de la selección nacional de fondo, de la Central de Trabajadores de Cuba con la Distinción Rafael María de Mendive, y el Inder le entregó los sellos conmemorativos por el 25 aniversario de la Comisión Nacional de Atención a Atletas y el 60 Edición de los Juegos Escolares Nacionales.

Acompañaron a los organizadores de Marabana representantes de entidades patrocinadoras como United Products Ltd., Adidas, Thai Binh Corporation, de Vietnam, y la cadena hotelera española Meliá, entre otros. (Tomado de Jit)