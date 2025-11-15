Cuba espera recibir un millón de turistas canadienses

La Habana, 15 nov.- El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, afirmó que este país espera recibir en 2026 a un millón de turistas canadienses.

García emitió este adelanto durante un viaje a Canadá para afianzar vínculos con el principal mercado turístico para esta isla, tal y como lo publicó este viernes la revista Sol de Cuba, del Ministerio de Turismo (Mintur), con circulación en La Habana.

Señala la publicación que el titular visita al norteño país, desde donde compartió un claro mensaje en el más importante mercado para la Isla, al decir que la nación caribeña está abierta, lista y profundamente agradecida por el apoyo incondicional de los viajeros canadienses.

Los intercambios y presentaciones con operadores del sector allí buscan afianzar las relaciones con un mercado clave para la industria del ocio insular, sostuvo el titular.

Dijo García que para el próximo año confía en lograr la cifra mencionada de visitantes canadienses.

Por demás, la recién nombrada consejera de Turismo en Toronto, Gihana Galindo, explicó que las condiciones son las adecuadas, la gente está lista y la asociación entre Cuba y Canadá nunca ha sido más fuerte.

El ministro fue el principal anfitrión de una Noche de Apreciación Comercial de Cuba Única en el Illuminarium Toronto, que reunió a más de 100 agentes de viajes y prensa especializada.

Los medios canadienses reflejaron que García habló con franqueza sobre los desafíos del destino en los últimos años, especialmente los problemas de suministro durante la temporada de invierno 2024-2025.

Explicó el titular que el establecimiento de las nuevas empresas importadoras extranjeras y nacionales, y las tiendas mayoristas Cash and Carry garantizan cadenas de suministro eficientes para mantener altos niveles de servicio en todos los hoteles.

Manifestó su convencimiento de que 2025-2026 será un buen invierno, con muchas expectativas.

Galindo precisó que las reservas de invierno ya aumentaron 25 por ciento en comparación con el año pasado, resultado que destaca la dedicación de los socios y la comunidad de asesores de viajes.

Durante el evento con las agencias de viajes, la consejera calificó la reunión como clave para el éxito, pues los asistentes ayudan a compartir la belleza de Cuba y a impulsar las reservas.

El ministro realizó también la presentación de la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2026, que estará dedicada a Canadá y ocurrirá del 6 al 10 mayo próximo en esta nación.

En un encuentro con medios canadienses previo al evento, García brindó una actualización sobre la rápida recuperación del polo turístico oriental de Holguín, afectado por el huracán Melissa.

Reseñó que gracias a los protocolos de respuesta de emergencia, no se perdieron vidas, ni residentes locales ni visitantes extranjeros. Puntualizó que más de 600 mil personas fueron evacuadas de manera segura, incluidos mil visitantes canadienses que vacacionaban en ese lugar.

Señaló que muchos visitantes fueron trasladados a Cayo Coco y Ciego de Ávila, donde permanecieron seguros y cómodos.

En ese sentido, la consejera de Turismo informó que la región oriental cubana está totalmente operativa para los visitantes, cuando la electricidad, los aeropuertos y las instalaciones turísticas funcionan normalmente.

En la cita mencionada, los funcionarios cubanos reafirmaron el profundo vínculo entre los dos países, y calificaron que los canadienses son los visitantes más importantes para esta isla.

También el ministro elogió a los principales socios operadores turísticos locales, incluidos Sunwing, WestJet Vacations y Air Canada Vacations, por su papel crucial en la conexión de las dos naciones.

Con rutas aéreas desde diversas ciudades de Canadá, Sunwing ofrece una amplia gama de paquetes vacacionales a las regiones más populares de Cuba, como el balneario de Varadero, Holguín, Cayo Coco y La Habana.

Con un aumento adicional de vuelos ya disponible desde varias localidades del país norteño —incluyendo Toronto, Montreal, Vancouver y Halifax—, Galindo afirmó que la meta de un millón de visitantes está al alcance.

Por su parte, West Jet anunció que desde el 18 de diciembre hasta el 23 de abril de 2026, operarán dos nuevos vuelos por semana, jueves y, desde Toronto hacia La Habana.

Además, los viajes directos desde esa misma ciudad a Cienfuegos a través de WestJet/Sunwing Vacations comienzan el 10 de diciembre, y los trayectos a Cayo Largo del Sur, el 20 de enero.

Por tanto, como síntesis de la reunión y la visita del ministro a Canadá, se puede apreciar un optimismo latente tanto entre los funcionarios cubanos como su contraparte profesional, en sentido de recuperar la histórica posición de ese polo emisor para el turismo insular. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)