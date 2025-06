Cumple 100 años el santacruceño Orlando García Sábado

Santa Cruz del Sur, 6 jun.- Al amenecer de este cinco de junio el hogar de Orlando Bonifacio García Sábado se llenó de familiares, amistades y miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC). Con mucha alegría felicitaban al anciano que este cinco de junio cumplió los 100 años de vida.

“Soy un privilegiado. No todas las personas tienen la posibilidad de soplar con fuerza la vela a estas alturas de la vida, pienso no sea la última, y le canten en tan especial momento. Me siento feliz, tampoco viejo, al estar rodeado de mucha gente que me quiere y estima”, expresó emocionado.

Encima de un vagón de ferrocarril, cuando era un niño de siete calendarios, salvó milagrosamente la existencia, junto a su madre, cuatro hermanos y muchas otras personas. “Eso fue entre la fuerte ventolera, el oleaje y la lluvia en el huracán del nueve de noviembre de 1932. Dios nos salvó. Aquello era el diablo en persona, de verdad”, rememoró.

Orlando en su juventud colaboró desde una célula del Movimiento 26 de Julio (M-26-7) a derrocar a la tiranía con la venta de bonos de la estructura clandestina y con acciones de sabotaje. Al triunfar la Revolución Cubana se incorporó a la lucha contra bandidos en las lomas del Escambray.”Todavía puedo hacer algo más”, afirmó.

De manera empírica comenzó el quehacer de técnico en rayos X hasta recibir curso en Camagüey que lo acreditó para desarrollar tan importante tarea en la Salud Pública, sector del que se júbilo en 1988 con la condición de Vanguardia Nacional, que recibió en el otrora municipio de Artemisa, actual provincia de La Habana.

Con su esposa Anay Lachicot Fonts lleva casado 62 años el santacruceño Orlando Bonifacio García Sábado. Ella señaló que aún siguen enamorados uno del otro. Y cuando mueran, agregó la nonagenaria, seguirán juntos en algún lugar del cielo. Para los que se aman, acotó, nunca faltará espacio para continuar unidos de las manos.