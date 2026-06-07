Cubanos mantienen buen ritmo en torneo continental de ajedrez

La Habana.- LA LEGIÓN cubana presente en el XIX Campeonato Continental de Ajedrez, que transcurre en Oaxtepec, México, hasta el momento protagoniza una actuación solida colectiva.

El guantanamero Lennis Martínez encabeza el buen desempeño de los trebejistas de la Isla, con acumulado de cinco unidades, a solo medio punto del representante local Juan Carlos Obregón (5,5 puntos), líder de la clasificación general.

También con cinco unidades, aunque por debajo en los desempates, aparecen el mexicano Sion Galaviz y el estadounidense Samuel Shankland.

La lid, que otorgará cuatro boletos a la Copa del Mundo de 2027, completó su sexta ronda, y aún restan cinco jornadas para definir a los primeros lugares.

En la tabla de posiciones, el otro cubano bien ubicado es Dylan Berdayes. El habanero hilvanó una victoria y un empate en la última jornada para llegar a cuatro puntos y medio, cifra que lo sitúa en el duodécimo puesto.

El santiaguero Lelys Martínez y el tunero Michel Díaz, por su parte, tienen cuatro unidades. Kebert Solares, Yusuán Gutiérrez y Bryan León se mantienen con tres puntos cada uno.

De acuerdo con el sitio web del evento, para la séptima ronda, Martínez será rival del estadounidense Shankland.

En otros enfrentamientos Berdayes se enfrentará al argentino Sandro Mareco y Lelys jugará ante el mexicano Adrián Ávila.

Entretanto, el cubano Díaz chocará con el también azteca Jesús Díaz; Solares medirá fuerzas con el uruguayo Guillermo Carvalho; Gutiérrez se verá las caras ante el guatemalteco Ricardo Ordóñez; y León buscará sumar frente al local Víctor Montiel. (Tomado de Jit)