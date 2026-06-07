Extienden invitación a la lectura con el policíaco de Wichy Nogueras

La Habana, 7 jun.- El espacio Sábado del Libro, organizado por el Instituto Cubano del Libro (ICL), presentó este sábado el título Y si muero mañana, publicado por Ediciones Loynaz y de la autoría del poeta, novelista y guionista de cine cubano Luis Rogelio (Wichy) Nogueras.

Luis Enrique Rodríguez Ortega, director de la Editorial Hermanos Loynaz, calificó la obra como «el Quijote de la novela policiaca cubana» y resaltó que el texto cautivó los sueños de toda una generación con su narración policial, de suspenso y de espionaje a través de la poesía.

El directivo destacó además que la novela mereció el premio Cirilo Villaverde de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), el galardón más relevante que se otorgaba en el país al género, y constituye el primer policiaco en alcanzarlo.

El investigador Jorge Ángel Hernández Pérez apuntó al desenfado con que está escrito el texto, a Nogueras como uno de los poetas más importantes de Cuba y afirmó que «su poesía debe estar siempre en las antologías cubanas».

Hernández Pérez destacó que la obra cumple las normas de la novela policiaca cubana pero, a la vez, rompe con los cánones de la novela de espionaje que se consumía en los tiempos de la Guerra Fría, en los que por ejemplo, los soviéticos eran presentados como adversarios fáciles.

«Esta novela cambia esa perspectiva», subrayó el investigador, y añadió que es también una historia de amor, con una trama amorosa que se interrumpe y se imbrica con los servicios prestados a la Patria en condiciones tecnológicas precarias, todo ello entretejido con los procesos históricos de la naciente Revolución.

Sobre la presente edición, Hernández Pérez reconoció la maestría con la que el autor y sus editores terminaron la primera versión, y argumentó con el hecho de que en cada una de las cuatro versiones que consultó solo se incorporaban pequeñas correcciones.

Neida Izquierdo Alonso, Premio Nacional de Edición y esposa del autor, recordó a «Wichy» como un lector voraz de novela policiaca y subrayó: «es una novela policiaca llena de poesía, escrita en un momento que sigue siendo importante en las condiciones que vivimos».

Izquierdo Alonso rememoró además la faceta de Nogueras como guionista -el guion de la película cubana El Brigadista lleva su firma- y sentenció que «era todo proyecto, era todo trabajo; leyó todos los policiacos famosos y le sirvió, porque muchos hemos leído y no hemos escrito nada: era un talento».

La cita contó con la presencia de Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, y Michel Torres Corona, director de la Editorial Nuevo Milenio, quienes recibieron el sello 35 aniversario de Ediciones Loynaz, al igual que Neida Izquierdo Alonso, Fernando Rodríguez Sosa, Jorge Ángel Hernández Pérez, entre otros galardonados por sus aportes al trabajo de la editorial pinareña.

La presente edición del texto Y si muero mañana se encuentra disponible en formato electrónico en las tiendas virtuales de Ruth Casa Editorial (https://ruthtienda.com/) y en Islalibros del ICL (https://www.filhcuba.cu/shop). (Tomado de Radio Cadena Agramonte)