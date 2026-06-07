China prepara un hotel donde los robots llevarán todo el flujo del servicio

China, 7 jun.- Durante años, cuando hablábamos de robots atendiendo a personas, Japón aparecía casi siempre en primer plano. Ahora el foco se ha desplazado. La carrera por llevar la robótica y la inteligencia artificial a la vida cotidiana se ha acelerado, y China acaba de poner sobre la mesa una propuesta llamativa: un hotel donde la recepción, el reparto, la limpieza o la vigilancia queden en manos de máquinas. Aseguran que será el primero de este tipo en el mundo.

La firma. Shenzhen Culture and Tourism y Pudu Robotics, una compañía china especializada en robots comerciales de servicio, anunciaron el 31 de mayo un acuerdo para construir este hotel en la isla artificial occidental del enlace Shenzhen-Zhongshan. Las dos partes lo presentan como un establecimiento donde las máquinas no estarán solo para hacer una demostración puntual, sino para cubrir tareas reales del día a día.

El lugar no es casual. El hotel se proyecta en la isla artificial occidental del enlace Shenzhen-Zhongshan, una pieza levantada en las aguas de Lingdingyang dentro de una infraestructura de unos 24 kilómetros. El contexto ayuda a entender la elección. Esta ciudad, hoy convertida en un enorme centro tecnológico, había sido apenas unas décadas antes una pequeña localidad pesquera al norte de Hong Kong. La isla abrió oficialmente al público el 29 de diciembre de 2025 tras una fase de prueba con casi 10.000 visitantes.

La promesa. El proyecto quiere cubrir las tareas más visibles y también algunas de las que normalmente no vemos tanto. Según la información oficial, los robots se encargarían de recibir a los huéspedes, orientarles con el equipaje, llevar comida, atender habitaciones, limpiar, patrullar por seguridad y acompañar o interactuar con los visitantes. Pudu completa el cuadro con ejemplos más de catálogo: máquinas capaces de transportar cargas pesadas o coordinar servicios desde puntos automatizados.

El calendario. La compañía sitúa el primer paso visible a finales de este mismo año, con una prueba que abriría algunas habitaciones y servicios robotizados a los primeros huéspedes. Después llegaría el despliegue por fases, con el objetivo de que el hotel pueda recibir visitantes a comienzos de 2027. Es una hoja de ruta ambiciosa, pero todavía estamos en ese punto delicado en el que los plazos anunciados deben convertirse en operación real.

La diferencia que quieren marcar. El punto técnico más relevante no está en la cantidad de robots, sino en cómo se organizan. Pudu sostiene que su sistema permite que distintos tipos de máquinas funcionen sobre una misma base inteligente, con PuduFM 1.0 y PuduAgent como nombres propios de esa arquitectura. La promesa es que no haya piezas sueltas resolviendo problemas aislados, sino una capa común capaz de coordinar el servicio.

El espejo japonés. La idea de un hotel atendido por robots no nace de cero. Guinness World Records reconoce al Henn-na Hotel de Nagasaki, inaugurado el 17 de julio de 2015 dentro del parque Huis Ten Bosch, como el primer hotel atendido por robots, aunque con algunos ayudantes humanos. Allí había humanoides en recepción, un robot industrial para clasificar equipaje, máquinas para tareas domésticas y hasta un dinosaurio robótico para atender a huéspedes en inglés. El problema llegó después: Business Insider recogió en 2019 que el hotel redujo más de la mitad de su plantilla robótica tras no rebajar costes ni carga de trabajo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

En video, un hotel pensado como sistema multirobot