Llaman a mejorar rendimiento de empresa pecuaria de Camagüey

Camagüey, 7 jun.- La Empresa Pecuaria Triángulo Tres, de la capital agramontina, rindió cuenta sobre su funcionamiento en la más reciente sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Tras la presentación del informe por su director, Amado Maceda, se produjo un amplio debate en torno a las tareas a acometer de inmediato para alcanzar los niveles productivos y económicos que se requieren.

El colectivo de la referida entidad debe trabajar en función de cumplir los planes de sus principales indicadores como la entrega de leche y carne a las industrias, además de los cultivos varios.

También sus hombres y mujeres deben accionar más para seguir reduciendo las pérdidas y las cuentas por cobrar y pagar, además de tener un mayor control para que las producciones lleguen a sus destinos.

Con el fin de lograr mejores resultados la dirección de la Empresa Pecuaria Triángulo Tres debe exigir más para que cada una de sus unidades y productores cumplan sus compromisos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)