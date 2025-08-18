Cubanos firman primer triunfo en el voleibol de Asunción 2025

Asunción.- EN UNA actuación sólida y sin sobresaltos, el equipo masculino cubano de voleibol se impuso con autoridad al de República Dominicana con marcador de 3-0 y se mantuvo “vivo” por el grupo B, en los II Juegos Panamericanos Júnior que anda ya en su semana de descuento en esta ciudad.

Con este resultado, la tropa del entrenador Darién Ferrer igualó 1-1 su balance de victorias y derrotas en un certamen con sede en la COP Arena, donde antes había cedido 2-3 contra Argentina.

Cuba logró tanteadores de 25-23, 25-18 y 25-23 en un partido en el que enseñó fuerza desde el inicio, con potencia ofensiva y un bloqueo eficaz.

En el segundo set mostró mejores argumentos, con llegadas desde atrás, los atacantes enviando bolas hacia las manos de los bloqueadores e impactos más precisos al realizar los saques.

El tercero fue una copia al papel carbón del primero. El opuesto Alejandro Miguel González y el central Thiago Suárez “dueños” de la net, con jugadas indescifrables para la defensa rival.

Esta victoria mostró un equipo más enfocado, con mejor ejecución técnica y mentalidad ganadora.

Los números también reflejan el dominio casi total de Cuba: porciento de ataque (52 por 38) y bloqueos (8-6). Hubo empate en el renglón de saques (4) e igualmente en los errores no forzados (22), a un promedio de 7.3 por set.

Por Cuba en puntuación destacó González, con 14 unidades (12 en ataque, dos bloqueos y un servicio), seguido por Bryan Camino (12, todos en ataque).

«Hoy jugamos mucho mejor que contra Argentina y los pasadores me dieron muchos más balones. Mañana vamos a un partido decisivo frente a Brasil», comentó a JIT el gigante central Thiago Suárez. (Tomado de Jit)