Egipto denuncia crímenes israelíes y respalda al pueblo palestino

El Cairo, 18 ago.- Egipto reiteró hoy su total rechazo al desplazamiento del pueblo palestino de Gaza y Cisjordania, así como el proyecto del Gran Israel, defendido por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a la causa palestina, expresó el canciller egipcio, Badr Abdelatty, en una conferencia de prensa celebrada en el paso fronterizo de Rafah, principal puerta de entrada a la Franja de Gaza.

Abdelatty acompañó allí al primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, quien llegó en una visita para revisar los mecanismos de ayuda y la situación humanitaria.

Rechazamos categóricamente cualquier intento o plan para desplazar a los palestinos o impedirles su derecho a permanecer en su tierra, recalcó el jefe de la diplomacia egipcia.

También, condenó las acciones israelíes destinadas a “imponer una nueva realidad política o demográfica” en los territorios ocupados.

Estamos con ustedes en su sufrimiento, su firmeza y su perseverancia, expresó el canciller.

Señaló que la presencia en el cruce, junto a Mustafa, es más que un gesto simbólico y reclamó la creación de un estado palestino en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital.

El ministro denunció “la matanza, la destrucción y la devastación” que sufre el vecino enclave costero al tiempo que criticó a Israel por “el bloqueo asfixiante, la hambruna sistemática y la continua escalada militar” contra ese territorio.

Abdelatty acusó el gobierno de Netanyahu de violar leyes y normas internacionales, incluida la Cuarta Convención de Ginebra, que obliga a ese país, como potencia ocupante, a proteger a los civiles y atender sus necesidades básicas.

Los niños en Gaza mueren de hambre y desnutrición, por la falta de medicamentos, por la propagación de enfermedades y epidemias, expresó.

Al respecto, reveló que más de cinco mil camiones de ayuda esperan en el lado egipcio para ingresar a esa zona, bajo fuego desde octubre de 2023.

Estamos listos y totalmente preparados para inundar la Franja con ayuda humanitaria y medicinas de forma urgente, aseguró el funcionario, quien llamó a Israel a abrir los cruces fronterizos.

Solo necesitamos que ese país elimine los obstáculos, las barreras y las restricciones impuestas, reiteró. (Tomado de Prensa Latina)

 

