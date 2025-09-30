Cubano gana bronce en jabalina del Mundial de Paratletismo

La Habana, 29 sep.- El cubano Guillermo Varona consiguió hoy su mejor marca del año con 63.34 metros y se quedó con el bronce en el lanzamiento de jabalina del Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi 2025, en India.

Aunque no logró reeditar su título de hace un año en la urbe japonesa de Kobe en la categoría F46, Varona consiguió exhibir su mejor versión en el principal compromiso de la temporada gracias a lo logrado en su tercer intento.

Por delante quedaron esta vez los anfitriones Rinku Hooda y Sundar Singh Gurjar, este entre los favoritos por su récord mundial de 68.60 metros, firmado hace dos años.

El disparo de 64.76 metros no le alcanzó a este último para evitar la coronación de su compatriota, cuya marca de 66.37 metros fue inscrita como el nuevo tope para estas lides.

Varona, también campeón paralímpico en París 2024 y doble monarca en Juegos Parapanamericanos, tiene un 66.14 como mejor registro de por vida 66.14, pero este año apenas había alcanzado un máximo de 60.62.

Su metal bronceado se une al cetro acaparado por Robiel Yankiel Sol en el salto de longitud de la categoría T47, premios que de momento ponen a Cuba a compartir el lugar 19 del medallero, ordenamiento por países.

La representación de China, en poder de cuatro medallas de oro, siete de plata y tres de bronce, lidera el ordenamiento por países, por delante de Brasil (4-7-2) y Polonia (4-0-4).

La siguiente presentación de un cubano está fijada para el 1ro de octubre, cuando Daniel Milanés intervenga en las pruebas eliminatorias de los 400 metros, categoría T47. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)