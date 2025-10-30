Cubano clasifica a torneo regional de automovilismo virtual

La Habana.- EL CUBANO Samir Kaddoura clasificó a la final del Campeonato Norteamericano de Deportes Electrónicos 2025, donde rivalizará con otros 11 jugadores.

La lid, organizada por la Federación Dominicana de Automovilismo y avalada por la federación internacional de esta disciplina, transita por su segunda edición.

En el segmento clasificatorio se inscribieron unos 143 competidores de más de 20 naciones, quienes completaron tres rondas en el circuito continental.

Valiéndose de un simulador iRacing, los 12 pilotos virtuales con mejores tiempos en la tabla por países lograron pases a la justa definitiva.

Este certamen final tendrá lugar el venidero 15 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana.

El representante de Cuba logró crono de 2:09.702 segundos.

Tras este resultado, la Isla ocupó el décimo escaño entre los 12 finalistas.

Pablo Nacianceno y Eduardo Gibert también concursaron por Cuba en el certamen regional, pero no consiguieron avanzar.

Kaddoura representará en el evento del mes próximo al Automóvil Club cubano, miembro activo de la Agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba (Adec).

Junto a él, buscarán el título exponentes de México, Canadá, Honduras, Costa Rica, Jamaica, Guyana, Puerto Rico, Barbados, Trinidad y Tobago, Guatemala y el país anfitrión. (Tomado de Jit)