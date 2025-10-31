General de División Ramón Pardo Guerra constata acciones recuperativas en Las Tunas

Las Tunas, 31 oct.- El Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra, llegó a la provincia de Las Tunas como parte de un recorrido por el territorio oriental de Cuba para evaluar las acciones recuperativas, tras el paso del huracán Melissa.

En diferentes lugares de esta ciudad intercambió con trabajadores forestales, eléctricos y de las telecomunicaciones a los que preguntó sobre los principales daños ocasionados por el fenómeno meteorológico y la disponibilidad de recursos y medios para solucionar las interrupciones.

Durante los intercambios, Pardo Guerra los convocó a trabajar con calidad y rapidez para devolver la vitalidad a los servicios, determinantes para el desarrollo socioeconómico del territorio y el bienestar del pueblo.

Con relación a la madera recuperada, supo que una parte se destinará a la elaboración de sarcófagos y la mayor parte se convertirá en producciones de alta demanda como puertas, ventanas y otros recursos, los que serán empleados en la fase recuperativa, ya decretada para Las Tunas.

Además de las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, acompañaron al General de División Maridé Fernández López, vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, y Walter Baluja García, ministro de Educación Superior. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)