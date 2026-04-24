Cubadisco 2026 anunciará sus nominaciones este 24 de abril

El viernes 24 de abril se darán a conocer los resultados de las nominaciones para Cubadisco 2026, el evento que desde hace casi tres décadas se erige como la principal vitrina de la industria musical cubana; expectativa que no solo recae en los nombres que integrarán las listas, sino también en el modo en que el certamen ha evolucionado en los últimos cinco años —posteriores a la pandemia de COVID-19—, entre tensiones de mercado, búsquedas de legitimidad y la necesidad de dialogar con públicos cada vez más fragmentados.

Casi nunca los procesos de jerarquización o selección de quiénes merecen o no un premio en este sentido, tienen en cuenta que el ejercicio de Cubadisco ha estado marcado por un doble pulso: por un lado, la defensa de la tradición sonora nacional —con el son y la trova como pilares, por ejemplo— y, por otro, la apertura hacia géneros urbanos y fusiones alternativas o experimentales que responden a dinámicas globales.

La crítica especializada ha venido subrayando —casi como un punto en un Orden del Día— la necesidad de que el evento no se convierta en un espacio de mera validación institucional, sino en un verdadero laboratorio de diálogo entre tradición y contemporaneidad.

Si se observa el quinquenio 2021-2025, el certamen ha intentado reposicionarse frente a la crisis de la industria discográfica y la irrupción de plataformas digitales. La creación de categorías específicas para la música alternativa y el jazz, así como la inclusión de premios a la producción audiovisual, han sido pasos importantes.

La creación de categorías específicas para la música alternativa y el jazz, así como la inclusión de premios a la producción audiovisual, han sido pasos importantes para Cubadisco.

Sin embargo, persiste la percepción de que los galardones tienden a favorecer proyectos respaldados por instituciones oficiales, dejando en segundo plano propuestas independientes que, aunque de menor alcance, aportan frescura y riesgo estético; o sea, mientras se celebra la excelencia técnica de producciones de casas discográficas oficiales, muchas veces se cuestiona la escasa presencia de sellos emergentes, incluso dentro del sector privado o asentados fuera del país.

Existe un grito oculto en el proceso: Cubadisco necesita un replanteo estratégico: más allá de la defensa de la identidad cultural, debe asumir el reto de convertirse en un espacio de legitimación plural, capaz de reconocer tanto la obra de maestros consagrados como la experimentación de nuevas generaciones.

El anuncio de las nominaciones de 2026 será, por tanto, un termómetro para medir si el certamen logra superar la inercia de los últimos años y abrirse a una narrativa más inclusiva, ya que, en definitiva, el futuro del certamen dependerá de su capacidad para conjugar memoria y renovación, tradición y riesgo, en un país donde la música sigue siendo una de las más poderosas formas de expresión cultural, legitimadas o no, “por la canalita” o no.

Tampoco perdamos de vista —ni por un instante— que el horizonte musical no puede desligarse de los condicionamientos que atraviesan los consumos multimediales de la música en la Isla; y a la ausencia de acceso a plataformas internacionales de reproducción —Spotify, Apple Music, Deezer— que coloca a los artistas cubanos en una situación de desventaja frente a sus pares de la región, se suma la circulación de fonogramas que ya no se limita a canales alternativos como el casi muerto “Paquete Semanal” o a iniciativas de distribución independiente, que si bien logran cierta penetración, no alcanzan la escala ni la visibilidad que otorgan los servicios globales.

Esta carencia, aunque muchos la vean como una simple relatoría entre las consecuencias de políticas impuestas por terceros —y el real Bloqueo— repercute directamente en la capacidad de internacionalización de los proyectos premiados en Cubadisco, que muchas veces quedan confinados al ámbito nacional, en la memoria histórica, o en las líneas curriculares de las diferentes especialidades técnico-artísticas.

A ello se suma —debí haber empezado por ahí— la crisis energética que ha diezmado la promoción radial. Espacios de gran audiencia, especializados en géneros como la música popular bailable, el jazz o la trova, han visto reducidas sus interacciones en la relación programa-oyente debido a que las emisoras que pueden transmitir, lo hacen para el éter, y nunca mejor dicho.

Dicho de otra manera, la radio, históricamente uno de los principales vehículos de legitimación y difusión musical en Cuba, atraviesa un momento crítico que limita la posibilidad de que los premios Cubadisco se traduzcan en impacto real sobre los hábitos de escucha de la población.

¿Y qué hay con las limitaciones en el consumo de internet, que agravan el panorama? La conectividad sigue siendo insuficiente, lo que restringe el acceso a contenidos musicales en línea y reduce la interacción de los públicos con las propuestas emergentes. Si no que lo digan los artistas jóvenes, que apuestan por estrategias digitales para promover sus obras, y están condenados a enfrentar un ecosistema fragmentado y poco sostenible. En este contexto, la visibilidad que otorga Cubadisco se convierte en un recurso valioso, pero insuficiente para compensar las carencias estructurales del mercado musical cubano.

El futuro de Cubadisco dependerá de su capacidad para conjugar memoria y renovación, tradición y riesgo.

Finalmente, la obsolescencia de formatos como el CD evidencia la falta de actualización tecnológica. Aunque Cubadisco continúa premiando producciones pensadas fundamentalmente para este soporte, la realidad es que el consumo físico ha caído en desuso y no existe una transición clara hacia alternativas modernas como el streaming o la descarga digital legal; brecha tecnológica que coloca al certamen en una posición ambivalente: por un lado, preserva la tradición del fonograma como objeto cultural; por otro, se distancia de las dinámicas actuales de consumo musical.

En suma, cualquier crítica musicológica aterrizada, objetiva, fiel y justa, debe subrayar que el reto del evento no se limita a la selección de sus premiados, sino a la capacidad de articular un ecosistema de circulación y consumo que responda a las condiciones contemporáneas de un planeta —universo, quizás— llamado Cuba.

Mientras no se resuelvan tales limitaciones el certamen corre el riesgo permanente de convertirse en un espacio de legitimación simbólica sin impacto real en los hábitos de escucha. El desafío está en transformar la vitrina en un puente efectivo entre creación, promoción y consumo, capaz de sostener la vitalidad de la música cubana en un entorno global cada vez más competitivo, hostil, terciado por intereses del marketing, a la altura de McDonnal´s, Coca Cola, Starbucks, Toyota, Amazon o Apple. (Tomado de Cubadebate)