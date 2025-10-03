Cuba rememora primer Comité Central del Partido Comunista

La Habana, 3 oct.- El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, rememoró hoy la creación del primer Comité Central del Partido Comunista (PCC) de la isla y destacó otros acontecimientos históricos que coincidieron en esta fecha de 1965.

A través de la red social X, el jefe de Gobierno señaló que hace 60 años el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, presentó el primer Comité Central, “representante genuino de los valores de la Revolución” y dio lectura a la carta de despedida del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara.

Marrero recordó que este viernes también se conmemoran seis décadas de la creación del periódico Granma, órgano oficial del PCC.

El primer ministro destacó que desde las páginas de Granma se ha contado “la obra hermosa de la Revolución y el desafío está en superarse cada día”.

El 3 de octubre de 1965 en el otrora teatro capitalino Chaplin, hoy Karl Marx, durante el discurso de clausura del Congreso del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, el entonces primer ministro Fidel Castro instó a la unión de todas las fuerzas políticas y sectores sociales en el Partido Comunista de Cuba.

Aquella noche, además, leyó la carta de despedida que el revolucionario Che Guevara dejara antes de marchar a Bolivia, donde prosiguió la lucha de liberación y reivindicación de los pueblos de América.

Durante su intervención, Fidel Castro informó sobre la fusión de los periódicos Revolución y Hoy en un solo órgano oficial del Partido Comunista bajo el nombre de Granma, en homenaje al yate que en 1956 trajo a Cuba a los artífices de la Revolución.

El 4 de octubre salió impreso el primer número de este diario cuya tirada llegó a 498 mil 784 ejemplares. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)