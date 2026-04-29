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Azutecnia Talleres Especializados: innovación, compromiso y alianzas para el desarrollo de Camagüey (+ Fotos)

Editor Web Radio Santa Cruz

Camagüey, 29 abr.- El colectivo de Azutecnia, Unidad Empresarial de Base (UEB) Talleres Especializados de la región, reafirma su condición de Vanguardia Nacional por sexta ocasión, consolidándose como un lugar abierto a todos los actores de la economía y ejemplo de perfeccionamiento continuo.

Con una plantilla de más de 200 trabajadores, este centro presta servicios técnicos de mecanización, comunicaciones y riego, además de la reparación de motores, equipos y piezas que garantizan el cumplimiento eficiente de los planes de producción de caña, azúcar y sus derivados.

Azutecnia

Durante la jornada, acompañados por la Cámara de Comercio de la República de Cuba en Camagüey y nuevos actores económicos, se destacó el cumplimiento del Decreto Ley 114 que impulsa alianzas y encadenamientos productivos entre el sector estatal y los nuevos actores económicos para fomentar nuevas fuentes de negocio y soluciones ante el injusto bloqueo.

El taller cuenta con pelotones de retroexcavadoras y buldózeres para obras de riego y drenaje, así como para la preparación de terrenos cañeros. Además, dispone de laboratorios especializados en bombas de inyección y talleres que amplían su alcance hasta la producción de alimentos.

La calidad de sus servicios, el uso de avances tecnológicos y la protección del medio ambiente son pilares que garantizan bienestar y satisfacción a los trabajadores, al tiempo que fortalecen la economía local. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

 

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Redacción Digital