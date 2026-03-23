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Cuba Recicla: un esfuerzo colectivo hacia la economía circular y el medioambiente

Editor Web Radio Santa Cruz

La Habana, 23 mar. – El Grupo Empresarial de Reciclaje, GER desarrolla en el país la Campaña de Bien Público 2026 Cuba Recicla para generalizar buenas prácticas que concienticen en la población la importancia de reciclar para el desarrollo sostenible.

La vicepresidenta del GER, Marilyn Ramos, agregó que la iniciativa está enfocada en movilizar a la sociedad para lograr una cultura de reciclaje inclusivo y sostenible que posicione la gestión responsable de residuos reciclables como pilar de la economía circular y el cuidado medioambiental.

Resaltó que entre las acciones comunitarias de la campaña, que durará un año, están festivales, el proyecto Reciclo mi barrio, y concursos.

El Grupo Empresarial de Reciclaje comercializó el pasado año 70 mil toneladas de residuos reciclables que se destinaron a la sustitución de importaciones y a lograr ingresos por exportaciones. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

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