Cuba promueve atractivos turísticos en Feria Internacional de China

Hainan, China.- Representantes de las agencias de viajes cubanas Havanatur y Ecotur, y la Cadena Hotelera Cubanacan, promueven hoy los atractivos del destino Cuba en el marco de la Feria Internacional de Viajes de China.

La mayor de las Antillas participa en la Feria Internacional con una delegación encabezada por el viceministro primero de Turismo de la Isla, Jorge Alberto García.

Esta es la primera vez que la cita se celebra en la isla de Hainan desde su creación en 2001, ya que previamente se había realizado de forma alterna en las ciudades de Shanghái y Kunming, según la agencia de noticias Xinhua.

Los organizadores precisaron que la edición de este año tiene como lema “Hola China” y la exposición cuenta con una superficie de 65 mil metros cuadrados y cinco áreas temáticas, entre ellas figuran pabellones nacionales e internacionales. (Tomado de Radio Reloj)