Cuba: potencian estudios sobre geositios en Parque Nacional Caguanes

Yaguajay, Sancti Spíritus, 19 oct.- Estudios con una sólida base en la práctica espeleológica se desarrollan por un equipo multidisciplinario de especialistas en el Parque Nacional Caguanes (PNC), como complemento de un proyecto avanzado en la declaración de nuevos geositios en esa importante área protegida ubicada en el litoral noreste de la provincia de Sancti Spíritus.

Las investigaciones tienen como referencia los seis geositios categorizados hace algunos años y declarados en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, entre ellos las cuevas de los Chivos, Humboldt, del Pirata, de Las Tres Dolinas, Colón y Ramos.

Marcos Escribano Nápoles, geólogo y especialista del PNC, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que, como parte de las indagaciones, en Cayo Caguanes se han registrado ya con esta categoría el sector de Cueva Heredia, uno de los más importantes por su gran extensión, tipicidades y biodiversidad.

Precisó que a ese se une el de la salida de Cueva de los Chivos, lugar donde existe una de las paleodunas más significativas del parque, y también las zonas litorales de playa vieja y nueva, y de las cuevas de los Jagueyes y Grande, zona esta última que, por sus particularidades, exigió una de las mayores expediciones para llevar el estudio hasta los más mínimos detalles.

Como novedad, acotó Escribano Nápoles, organizamos las investigaciones en los Cayos de Piedra, sectores que están considerados, además, centros de interés geológicos a nivel regional, pues cada uno de ellos posee varios geositios con características físicas, representatividad y otros elementos muy peculiares que le confieren importancia e interés para la ciencia.

Todas son de interés geológico y bioespeleológico, expresó el también especialista para la ciencia, la tecnología y la investigación del área protegida, y muchas de las especies endémicas que viven en el PNC habitan en esos sistemas cársicos de los Cayos de Piedra.

Los estudios desarrollados para caracterizar los nuevos geositios han posibilitado otros hallazgos vinculados al comportamiento y características de insectos y demás especies, las cuales se adaptan a las tipicidades de esos sistemas, oscuros y húmedos, fundamentalmente.

Escribano Nápoles indicó que este proyecto constituye un aporte al conocimiento, a partir de todas las novedades descubiertas en cada área que se estudia para su caracterización, lo que ayuda a indagar mejor y de manera integral la biodiversidad de los ecosistemas investigados.

El Parque Nacional Caguanes tiene una alta densidad de geositios, con referencia inicial desde los primeros estudios del doctor Antonio Núñez Jiménez en los años de 1950 y concretados con el trabajo del grupo espeleológico Gilberto Silva Taboada y especialistas del lugar. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)