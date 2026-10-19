Cuba: Avispas en la cúspide oriental de la Serie Nacional de Béisbol

Santiago de Cuba, 19 oct.- Las Avispas de Santiago de Cuba noquearon 15-5 a los Alazanes de Granma y asumieron en solitario el liderazgo de la Zona Oriental en la 65.ª Serie Nacional de Béisbol.

El equipo dirigido por Idalberto Lamote aprovechó el respaldo de su afición en el estadio Guillermón Moncada para romper el empate con los granmenses, alcanzar su octavo triunfo y nivelar el duelo particular, en un desafío suspendido la víspera por las inclemencias del tiempo.

Los visitantes llegaron al quinto episodio con ventaja, pero los anfitriones cambiaron el rumbo del encuentro con un racimo de cinco anotaciones frente al abridor Sammy Benítez y los relevistas, estos últimos responsables de conceder tres boletos con las bases llenas.

La rebelión indómita continuó en el sexto capítulo, cuando otras tres carreras ampliaron la diferencia, dos de ellas remolcadas por un cuadrangular de Eduardo García.

Los santiagueros reservaron el golpe definitivo para el octavo inning, en el que fabricaron cinco anotaciones, con un sencillo de Francisco Martínez que impulsó a dos corredores y el octavo vuelacercas de la campaña de Yoelquis Guibert, líder en ese departamento.

Desde el montículo, el relevista Wilber Reyna frenó la reacción de los Alazanes y se acreditó la victoria en una jornada que tuvo como único atractivo el enfrentamiento entre ambos conjuntos.

Con balance de ocho triunfos y cuatro derrotas, Santiago de Cuba encabeza la Zona Oriental, seguido por Granma, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, todos con registro de 7-5.

Holguín y Las Tunas comparten el quinto puesto con 6-6, mientras Camagüey exhibe balance de 4-8 y Guantánamo cierra la tabla con 3-9.

En el oeste, Pinar del Río conserva la punta con 10 victorias y dos reveses, por delante de Matanzas (7-5), Cienfuegos, Industriales y Mayabeque (5-5), Artemisa y Villa Clara (5-7), y La Isla (2-8). (Tomado de Prensa Latina)