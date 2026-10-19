Ratifican en Brasil respaldo a Cuba y llaman a poner fin al bloqueo de EEUU

Brasilia, 19 oct.- La Asociación Cultural José Martí de la Baixada Santista, en el estado brasileño de Sao Paulo, reiteró su solidaridad con Cuba y llamó a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Marcelo Buzetto, director de Relaciones Internacionales de esa organización, denunció la política de Washington contra la isla caribeña de más de seis décadas de duración.

El pronunciamiento del activista ocurrió a propósito del próximo debate en Naciones Unidas sobre la resolución cubana que reclama el levantamiento del cerco estadounidense, los próximos 27 y 28 de octubre.

Buzetto manifestó su confianza en que Cuba contará con el respaldo de los pueblos y las naciones del mundo que, recalcó, se situarán del lado de la justicia y de unas relaciones internacionales basadas en la amistad y la cooperación.

“Una vez más, Estados Unidos será derrotado”, declaró el activista al convocar a movilizarse en defensa de la nación antillana.

En una declaración divulgada por la Asociación Cultural José Martí de Sao Paulo, la entidad expresó su rechazo a las presiones del Gobierno estadounidense sobre otros países para influir en la votación en la ONU.

También defendió la autodeterminación de los pueblos y rechazó las acciones que, a su juicio, constituyen injerencia en los asuntos internos de otras naciones.

Vinculó su denuncia con el escenario político brasileño y cuestionó lo que calificó de intervención de Washington en el país sudamericano, en un contexto marcado por la disputa electoral.

La organización recalcó que Cuba tiene derecho a defender su Revolución y mantener el sistema político elegido por su pueblo, sin amenazas ni condicionamientos externos. (Tomado de Prensa Latina)