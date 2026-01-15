La Habana, 15 ene.- El espectáculo cubano “Las penas saben nadar” se presenta esta noche ante el público mexicano.

Teatro Casa Tanicho acogerá a la actriz Valia Valdés, quien defiende “Las penas saben nadar” dentro del VIII Festival Internacional de Monólogo Casa Tanicho, que tiene lugar en la capital yucateca.

La obra estrenada en 2024 se inspira en el texto del Premio Nacional de Teatro y Literatura de Cuba Abelardo Estorino y cuenta con la dirección de Ariel Bouza Quintero.

“Las penas saben nadar” narra la historia tragicómica de una actriz alcohólica que irrumpe en el escenario del Festival del Monólogo sin estar programada para representar “La voz humana” de Jean Cocteau.

La puesta en escena de 50 minutos ofrece una interpretación actualizada del original y hace referencia a los sueños profesionales, las pérdidas afectivas y la resiliencia.

El espectáculo llega a Mérida tras recibir el Premio “Enrique Almirante” de Actuación en Vivo 2025 y el reconocimiento Avellaneda que otorga la sala teatral homónima de la ciudad de Camagüey.

Además, ha participado en el Festival del Monólogo Latinoamericano y Premio Terry en Cienfuegos, la Jornada Villanueva en La Habana, así como en otros escenarios de la isla caribeña.

Con 10 años de trayectoria, el Festival Internacional de Monólogos Casa Tanicho se caracteriza por conformar su programación a partir de propuestas plurales, de estéticas y temáticas diversas, familiares o experimentales.

En la actual edición del certamen meridano participan teatristas de México, Argentina, Cuba, Bélgica, Colombia, Uruguay y España. Las historias del encuentro incluyen entre sus temas: la memoria histórica, la violencia, la diversidad sexual, el género y la familia.

La cita competitiva premiará las tres mejores obras y a los mejores: actriz, actor, dirección, diseño sonoro, diseño de vestuario, diseño de cartel promocional, y diseño del espacio escénico.

Hasta el próximo 19 de enero, el evento dedicado al unipersonal ofrecerá espectáculos en distintos foros, un programa de extensión a los estados de Campeche, Quintana Roo, y encuentros de carácter académico. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)