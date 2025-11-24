Cuba, medalla de plata en Norceca Sub-17 de Voleibol

La Habana.- LA ESCUADRA masculina de Cuba mejoró la actuación de la primera edición hace dos años al obtener la medalla de plata en el Campeonato Continental de Norceca Sub-17 Managua 2025, tras revés ante Puerto Rico 1-3.

Los boricuas, invictos en cinco salidas, conservaron la corona y se adueñaron del único boleto directo otorgado rumbo al mundial de Doha, Catar, en 2026, luego de concretar el éxito con parciales de 25-23, 25-22, 18-25 y 25-22 en casi dos horas de accionar.

Aún los alumnos de Liam Sem Estrada tienen la posibilidad por Norceca de ganar espacio para la cita del orbe, pero deberán concluir los torneos clasificatorios en las diferentes confederaciones para la defiición de la Federación Internacional de Voleibol.

Los cubanos, que se despidieron con récord de tres éxitos e igual cantidad de fracasos, exhibieron hoy mayor efectividad en el saque (10-2) y cometieron los mismos errores que los rivales (34-34), pero estos fueron superiores en ataque (49-43) y bloqueo (8-5).

Con este podio de los noveles jugadores, que supera el tercer lugar en Veracruz 2023, Cuba concluye su calendario en esta temporada.

El boricua Elvis González se proclamó máximo anotador gracias a sus 30 tantos y Víctor Contreras con 19 resultó el más productivo por los de la Mayor de las Antillas, escoltado por Reinaldo Márquez (13) y Dalián La O (12).

La presea de bronce correspondió al elenco de Estados Unidos, victimario 3-2 (25-22, 19-25, 25-18, 21-25, 18-16) de México, plata en Veracruz 2023.

Costa Rica finalizó en quinto lugar y Nicaragua en séptimo al imponerse 3-2, respectivamente, a Barbados y República Dominicana. (Tomado de Jit)