Cuba lamenta decisión del gobierno de Jamaica de cesar cooperación médica cediendo a presiones de EE.UU.

La Habana, 7 mar.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba informa que, el 4 de marzo, la Cancillería de Jamaica comunicó a nuestra Embajada en ese país la decisión unilateral de su gobierno de rescindir el acuerdo de cooperación en materia de salud que ha vinculado a ambas naciones durante décadas.

Con esta acción, el gobierno de Jamaica cede a las presiones del gobierno de Estados Unidos, al que no le preocupan las necesidades de salud de los hermanos caribeños.

Cuba lamenta profundamente que se menosprecie de esta manera una historia de colaboración fructífera y sostenida que ha reportado innumerables beneficios al pueblo jamaicano, al cual ahora se le priva de recibir los servicios básicos y especializados de salud que brindaban los colaboradores cubanos.

Ante el paso dado por el gobierno de Jamaica, el gobierno de Cuba ha tomado la decisión soberana de proceder al regreso de la Brigada Médica Cubana. Estos profesionales de la salud dejan tras de sí una huella imborrable y retornan a Cuba con la satisfacción del deber cumplido y la disposición permanente de asistir allí donde su vocación solidaria sea requerida.

La labor de Cuba en Jamaica es un ejemplo elocuente de cooperación genuina. Solo durante los últimos 30 años, más de 4,700 colaboradores cubanos han prestado asistencia médica en la isla caribeña. En la actualidad, la Brigada estaba compuesta por 277 profesionales, cuyo trabajo ha tenido un impacto tangible y profundo en el fortalecimiento del sistema sanitario jamaicano.

Los resultados históricos de esta colaboración hablan por sí mismos:

· Más de 8,176,000 pacientes atendidos.

· 74,302 intervenciones quirúrgicas realizadas.

· 7,170 partos atendidos.

· Más de 90,000 vidas salvadas.

Asimismo, a través del programa Operación Milagro, presente en Jamaica desde 2010, se ha devuelto o mejorado la visión a cerca de 25,000 jamaicanos. La cooperación cubana también ha sido determinante en proyectos para el control y prevención de enfermedades como la malaria y en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

El más reciente ejemplo de esta entrega se evidenció tras el paso del huracán Melissa, que afectó severamente a la isla. En aquellas difíciles circunstancias, la Brigada Médica Cubana se mantuvo firmemente en sus puestos, muchos de sus miembros laborando durante más de 72 horas continuas y sumándose activamente a las tareas de recuperación de hospitales y comunidades.

Fiel a las históricas relaciones de hermandad y solidaridad que nos unen a Jamaica, Cuba ratifica su inquebrantable compromiso con el pueblo jamaicano, que podrá contar siempre con la cooperación desinteresada de Cuba.