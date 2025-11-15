Cuba Informe nacional sobre la diabetes 2000-2050

La Organización Mundial de la Salud, define la diabetes como una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios

La OMS reconoce tres formas de diabetes mellitus: tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA) se distinguen cuatro tipos: DM tipo 1, DM tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes

La causa principal de la diabetes varía según el tipo, pero, independientemente del tipo de diabetes que tengas, puede provocar un exceso de glucosa en la sangre. Demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud graves.

Si bien la diabetes tipo 1 puede manifestarse a cualquier edad, suele ocurrir en la infancia o la adolescencia. La diabetes tipo 2, el tipo más común, también puede manifestarse a cualquier edad, pero es más frecuente en personas mayores de 40 años. Sin embargo, están aumentando los casos de diabetes tipo 2 en niños

Algunos de los síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2 incluyen los siguientes:

Más sed de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.

Presencia de cetonas en la orina. Las cetonas son un producto secundario de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina.

Sensación de cansancio y debilidad.

Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como en las encías, la piel o la vagina.

Tabla de niveles de glucosa por edades OMS

Niños de 0 a 5 años Entre 100 y 180 mg/dl Niños y adultos de 13 a 19 años Entre 90 y 130 mg/dl. Adultos de 19 a 35 años Entre 90 y 180 mg/dl. Adultos de 36 a 60 años Entre 90 y 100 mg/dl. Adultos mayores de 60 años Entre 80 y 110 mg/dl.

