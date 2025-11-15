Recomiendan uso prudente de AINES en chikungunya

La Habana, 15 nov.- El Hospital Docente Ginecobstétrico Ramón González Coro de la capital cubana informó que los antiinflamatorios no esteroides (AINES) como ibuprofeno, diclofenaco y naproxeno deben emplearse con precaución en pacientes con chikungunya, debido a riesgos asociados en la etapa inicial de la enfermedad, según publica la institución desde su perfil en Facebook.

Durante la fase aguda, caracterizada por fiebre y viremia, especialistas desaconsejaron el uso de esos fármacos hasta descartar dengue, pues este virus puede provocar hemorragias y los AINES incrementan esa posibilidad.

En ese período se recomendó paracetamol para controlar fiebre y dolor, acompañado de hidratación y reposo, bajo vigilancia médica.

Tras la desaparición de la fiebre, los pacientes suelen presentar dolor articular y fatiga, en esa fase postaguda los AINES pueden aliviar la inflamación persistente, siempre por lapsos cortos y bajo supervisión profesional.

En casos de artritis crónica posterior al chikungunya, los AINES ofrecen alivio parcial, pero no sustituyen tratamientos de fondo como metotrexato o hidroxicloroquina, que requieren evaluación reumatológica.

Señales como dolor articular prolongado, rigidez matinal, inflamación visible o molestias gástricas al usar AINES deben motivar consulta médica inmediata.

La evidencia científica citada por el centro incluye guías de la Organización Mundial de la Salud y estudios regionales que confirman la necesidad de ajustar el tratamiento según la fase de la enfermedad.

Especialistas insistieron en que la automedicación puede complicar el cuadro clínico y subrayaron la importancia de acudir a profesionales para recibir orientación adecuada. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)