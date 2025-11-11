Cuba desarrollará XX Convención y Feria Internacional Informática 2026

La XX Convención y Feria Internacional Informática 2026 se realizará en La Habana, del 24 al 27 de marzo próximo bajo el lema “Transformación Digital para el Desarrollo Sostenible”.

Lo anterior trascendió en conferencia de prensa celebrada este lunes, en el teatro de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ETECSA.S.A, en el Centro de Negocios de de Miramar, en el capitalino municipio de Playa.

Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro primero de Comunicaciones y presidente ejecutivo de Informática 2026, dijo que el evento se efectuara en el Palacio de Convenciones, de la Habana, y el recinto ferial Pabexpo, respectivamente.

Destaco el vicetitular de las Comunicaciones que el evento tendrá lugar luego de 38 años de la primera edición y a casi dos años de la aprobación de la política para la Transformación Digital, la Agenda Digital Cubana y la Estrategia para el Desarrollo y Uso de la Inteligencia Artificial (IA) en Cuba.

Enfatizo Rodríguez que se trabajará para crear alianzas estratégicas y lazos científicos que beneficien e incrementen el acervo cultural de todos los participantes.

La cita estará dirigida a potenciar la estrategia sobre IA en el país, su avance y análisis para su desarrollo futuro y aplicación práctica en los distintos sectores de la economía y la sociedad, argumentó.

Por su parte Yoandy Lazo Alvarado, director de Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Comunicaciones (Mincom) y presidente del Comité Científico de la Convención, resaltó el diseño de 11 eventos científicos para el encuentro que cubrirán temas de telecomunicaciones, gobierno digital, economía digital, contenidos digitales, innovación digital, ciberseguridad, educación y cultura digital, geomática, industria de software, ciencias computacionales e IA.

Dijo se han diseñado también cuatro sesiones especiales, las cuales abordarán temáticas del espectro radioeléctrico, observatorios científicos y la relación con la transformación digital, el vínculo entre las mujeres y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y un foro de cubanos residentes en el exterior vinculado con las TIC.

La Presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones y de la Feria Internacional Informática 2026, Ariadne Plasencia Castro, refirió que además del foro empresarial y los habituales stands, se prevé un espacio de presentación de nuevos productos y servicios de manera específica, acogiéndose a la IA, economía digital, ciberseguridad, infraestructura, conectividad y acceso digital, educación y cultura digital, y gobierno digital.

Enfatizo que se pretende implementar servicios para que los participantes en Pabexpo disfruten de las bondades de la tecnología, no solo desde la propia organización sino también desde el consumo.

Destaco que la feria tendrá dos concursos, Panorama de las TIC en Cuba y otro orientado al diseño y modalidades de exhibición.

Trascendió que en la La XX Convención y Feria Internacional Informática 2026,se dedicará también un espacio al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a conmemorarse en 2026, por su papel relevante en el desarrollo de la informática y las comunicaciones en la mayor de las Antillas.

Ernesto Vallin Martínez, director general de Informática del Ministerio de Comunicaciones y jefe de la Comisión Panorama de las TIC ofreció los datos sobre los trabajos participantes, de los cuales 17 han sido premiados.

Informática 2026 se consolida así como el punto de encuentro para profesionales, empresarios y apasionados de la tecnología, donde se debatirán las tendencias globales y se mostrarán los últimos avances de la industria, bajo el auspicio del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) y la Unión de Informáticos de Cuba. (Tomado de Radio Habana Cuba)