Higienización sistemática ayuda a proteger la salud de los santacruceños

Santa Cruz del Sur, 11 nov.- Mantener sistemática higienización con la labor de operarios de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Comunales, el apoyo de la vecindad de barrios y comunidades y los trabajadores desde sus centros laborales ayudará a proteger la salud de cada ser humano de Santa Cruz del Sur para disminuir la transmisión de enfermedades como el dengue y el chincungunya. Aunque se mantiene activo el protocolo para detección oportuna del oropuche.

Albérico Miranda López, director de servicio de la referida UEB municipal informó que en toda la demarcación de enero al cierre de octubre del presente 2025 se recogieron por carretoneros más de 24 Mil 240 metros cúbicos de desechos sólidos y por equipos mecanizados una cantidad superior a los 28 Mil 600, lo que da un total de 53 Mil 561 metros cúbicos de basura recolectados.

Destacó el funcionario que a pesar de haberse intensificado el trabajo con tractores y carretas de otros organismos persisten en el emporio cabecera santacruceño áreas que vuelven a llenarse de desechos sólidos por lo que se requiere de la población adecuado comportamiento en ese sentido, al no contarse con suficientes medios de tracción animal ni combustible suficiente para realizar esa tarea.

Por estos días es sistemática la aplicación del adulticida por la brigada antivectorial en manzanas donde se han detectado casos febriles por dengue o chincungunya, arbobirosis transmitidas por el Aedes aegypti. Es por ello las acciones a mantener en las que está presentes el focal, las audiencias sanitarias y pesquisas.

Pero también en cada hogar de Santa Cruz del Sur tiene que llevarse a cabo el auotofocal, el saneamiento de patios y frentes de viviendas. A su vez con el apoyo masivo de la membresía de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Bloques y Delegaciones de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) puede hacerse más para los microvertederos y la obstrucción de zanjas. Con unidad se defiende y mantiene la salud comunal de los santacruceños. (Imágenes de archivo RSC)