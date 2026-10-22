Cuba amplía su plataforma continental en el Golfo de México tras reconocimiento de la ONU

La Habana, 22 oct.- Cuba amplió su soberanía sobre unos 1.700 kilómetros cuadrados en el Golfo de México, luego de que Naciones Unidas reconociera la prolongación natural de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en la zona conocida como Polígono Oriental.

Así lo informó el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Armando Rodríguez Batista, quien detalló en un post que la investigación recibió el Premio Nacional 2025 de la Academia de Ciencias de Cuba en la sección de Ciencias Técnicas.

La Academia de Ciencias de Cuba distinguió en total a 104 resultados de alto impacto.

El trabajo premiado —cuyo título completo es «Presentación de información de la República de Cuba a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas para demostrar la prolongación natural de su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas en el Polígono Oriental»— abarcó estudios geofísicos, geológicos, hidrográficos, geodésicos y de geopolítica, y permitió ensanchar la soberanía nacional sobre un área de aproximadamente 1.700 kilómetros cuadrados.

Alejandro Morales Abreu, especialista de la Unidad Científica Tecnológica de Base (UCTB) Geofísica del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) y uno de los protagonistas del empeño, explicó que el objetivo del proyecto fue «sustentar la demostración de la ampliación del territorio sumergido cubano en el Golfo de México», donde Cuba ejercerá soberanía conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y a los acuerdos suscritos con México y Estados Unidos.

Para ello, el equipo aprovechó estudios previos de adquisición sísmica bidimensional (2D) de la Unión Cuba Petróleo (CUPET), reinterpretando datos con creatividad. En el proyecto participaron especialistas del CEINPET, profesores de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), de la Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia (ONHG) y del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), con la colaboración del Instituto Superior de Diseño (ISDI).

Morales Abreu destacó el carácter intergeneracional del grupo, integrado por jóvenes recién graduados y especialistas de vasta experiencia, algunos jubilados que se reincorporaron al trabajo. Calificó la experiencia como «una batalla en lo científico y lo diplomático».

El proceso de defensa ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, duró una semana, con sesiones diarias y noches de trabajo intenso bajo la conducción del MINREX y de la misión cubana en Naciones Unidas. Todos los trabajos, metodologías y resultados fueron aprobados sin ninguna objeción, destaca el post del titular del CITMA.

La Comisión reconoció que la plataforma continental cubana se extiende más allá de las 200 millas y que ese territorio se incorpora al patrimonio nacional, en correspondencia con los acuerdos bilaterales firmados con México y Estados Unidos para delimitar las fronteras marítimas en esa área. (Tomado de Granma)