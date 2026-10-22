Presidente de Colombia destituyó al ministro del Interior a menos de tres meses de su nombramiento en el cargo

Bogotá, 22 oct.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, destituyó este miércoles al ministro del Interior, Rodrigo Lara, a menos de tres meses de su nombramiento en el cargo.

Según informó el propio mandatario en su cuenta de la red social X, el liderazgo de la cartera será asumida por Alejandro Ordóñez, quien se desempeñaba como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ordoñez, de 71 años, es un abogado y político colombiano de tendencia conservadora tradicionalista que ocupó diversos cargos, entre ellos el de procurador general entre 2009 y 2016.

Es recordado como el responsable de la destitución e inhabilitación, en 2013, del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, lo cual desató masivas movilizaciones sociales y fue posteriormente revertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó que un órgano administrativo no podía quitarles los derechos políticos a funcionarios elegidos por voto popular.

Su salida de la Procuraduría en 2016 ocurrió luego de que el Consejo de Estado declarara nula su reelección en el puesto.

El tribunal concluyó que Ordóñez violó el artículo 126 de la Constitución al nombrar en cargos de la Procuraduría a familiares y allegados de los magistrados de las altas cortes y senadores que tenían la facultad de postularlo y elegirlo para su segundo periodo.

La salida de Lara ocurrió después de que se hizo público un error de trámite en la aprobación en el Congreso del Presupuesto General para 2027, cuya responsabilidad recae en el Gobierno, según plantearon legisladores de oposición.

Senado y Cámara aprobaron textos diferentes en uno de los artículos del proyecto y como no se logró la conciliación antes la medianoche de hoy por parte de ambas corporaciones, el trámite en el Congreso se perdió, de acuerdo con lo estipulado por la ley.

Ahora, el Gobierno tendrá que expedir por decreto el Presupuesto.

Según planteó De la Espriella, mientras se formaliza la posesión de Ordoñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones del Ministerio del Interior. (Tomado de Prensa Latina) (Foto tomada de El Norte)