Piden a gobierno boliviano rechazar bloqueo de EEUU a Cuba

La Paz, 22 oct.- El Movimiento Boliviano de Solidaridad con Cuba envió una carta abierta al presidente, Rodrigo Paz, en la que pide a su gobierno votar en la ONU contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña.

La petición se refiere al sometimiento a votación del proyecto de resolución para poner fin al cerco económico, comercial y financiero de Washington contra la Isla, que presentará Cuba los días 27 y 28 de este mes ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la misiva, que suscriben las organizaciones solidarias en Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca, el Movimiento expresa que, ante esta votación, “pedimos a su Presidencia instruir que el voto boliviano nuevamente sea contrario a la continuidad de esta agresión injusta y criminal”.

Argumenta, en ese sentido, “nuestra condición de país latinoamericano y en apego estricto a los sentimientos de solidaridad con el pueblo y gobierno de Cuba.

“Un voto de abstención y/o a favor del bloqueo dañará la imagen de su gestión presidencial que será señalada por la historia como un apéndice indigno de la política exterior de la administración Trump”, argumenta el documento.

Señala también: “Cientos de miles de compatriotas, beneficiados con la solidaridad de Cuba que puso en nuestro país un ejército de médicos y médicas incluso en confines adonde no llega el Estado, se sentirán representados por un voto soberano y libre de injerencias, a favor de Cuba y en contra del bloqueo. Caso contrario, la patria se lo demandará”.

La misiva recuerda que Bolivia ha mantenido siempre una digna tradición, y cita que entre sus hitos baste señalar la postura del país cuando en Punta de Este, Uruguay, se debatió en 1962 la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En esa oportunidad -apunta- bajo el gobierno del doctor Víctor Paz Estensoro, La Paz se abstuvo de apoyar aquella injusta moción propuesta por la administración norteamericana, expresando su absoluto respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y a otros principios contrarios a la injerencia en los asuntos internos de otros Estados.

Posteriormente -prosigue- los sucesivos gobiernos bolivianos votaron en contra de la continuidad del bloqueo, al considerar a esta medida como un abuso sin base alguna que ejerce el gobierno estadounidense, y la cual contraviene la voluntad de más de 180 países.

Como colofón, el movimiento solidario afirma que, con seguridad, como todos los años, una abrumadora mayoría de países del mundo votarán a favor de la suspensión de ese criminal cerco, que desde hace más de 60 años castiga a ciudadanos de un país que no representa amenaza alguna contra nadie. (Tomado de Prensa Latina)