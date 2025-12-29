Cuba acogerá Conferencia Internacional Antirracista en octubre

La Habana, 29 dic.- El Ministerio de Cultura y el Programa Nacional contra el racismo y la discriminación Color Cubano convocaron hoy a la Conferencia Internacional Cuba 2026 Pensamientos y acciones antirracistas, a realizarse en octubre.

La cita reunirá a profesionales de las ciencias, las artes, la política, a gobiernos, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales en esta capital y en la occidental provincia de Artemisa, del 11 al 13 de dicho mes, para propiciar un debate multidisciplinar sobre temas vinculados al racismo y la discriminación.

El Día de la Resistencia Indígena (12 de octubre) y la Jornada de la Cultura Cubana serán el marco propicio para la realización del evento, que conmemorará además el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro y el primer decenio de su desaparición física.

Cuba acoge a invitados de la comunidad científica para debatir sobre el tránsito de la lucha contra la discriminación racial y por la igualdad racial a la desracialización, amplía la convocatoria.

El espacio abordará sobre el origen histórico de las teorías del racismo, la manipulación política y la reconstrucción sociocultural del concepto biológico de razas, la interseccionalidad del racismo, las luchas por la igualdad y otras líneas vinculadas a la temática, señaló la directiva del evento.

Además de las conferencias, el programa incluirá una visita al Memorial San Pedro en recordación al mayor general Antonio Maceo, al Memorial Moncada, la colocación de ofrendas florales en las esculturas de Benito Juárez y Simón Bolívar, entre otras actividades. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)