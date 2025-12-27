Alertan sobre peligros de la gripe aviar

Londres, Reino Unido. – Cuando una cepa altamente patógena de gripe aviar (H5N1) comenzó a propagarse entre aves silvestres y aves de corral en 2020, ya parecía preocupante. Cinco años después, el panorama se ha vuelto más sombrío y extraño de lo que la mayoría habría imaginado.

El virus ha infectado a cientos de millones de animales de granja, se ha propagado a mamíferos a una escala sin precedentes, ha devastado la fauna silvestre y, en Estados Unidos, se ha establecido en el ganado lechero, una especie que nadie esperaba ver afectada.

Esta alerta fue publicada por el conocido medio de prensa británico BBC, a partir de la opinión de científicos y médicos que estudian y mantienen un control sobre la evolución y presencia a nivel global del virus de la gripe aviar.

Según el Dr. Ed Hutchinson, profesor de virología molecular y celular de la Universidad de Glasgow los casos humanos siguen siendo poco frecuentes. Sin embargo, los estudios de los virólogos afirman que la trayectoria es preocupante, los datos son fragmentarios y el futuro, incierto.

«Se ha convertido en un problema global», afirma «Como enfermedad de animales salvajes, está completamente fuera de control. Se está propagando por todo el mundo y no hay ningún método de contención viable más allá de observar cómo infecta a grandes poblaciones de animales».

La presencia del virus en vacas de ordeño resulta preocupante “Esto sorprendió a todos”, afirma Hutchinson. “Ahora nos encontramos en una situación en la que una gran proporción de la leche de consumo en EE. UU., en cualquier momento dado, contiene material genético de estos virus altamente patógenos”.

Afortunadamente, la pasteurización destruye el virus. Sin embargo, la leche cruda, junto con el contacto cercano de los trabajadores de las granjas lecheras, sigue presentando riesgos significativos de infección. (Tomado de Radio Reloj)