Cristina Fernández estable y con buen ánimo tras cirugía

Argentina, 22 dic.- La expresidenta argentina, Cristina Fernández, se encuentra estable y de buen ánimo, aseguraron fuentes cercanas, tras ser sometida anoche a una cirugía de apendicitis con peritonitis localizada.

Según informa hoy el servicio informativo MinutoUno, se espera un parte médico de la dirección del Sanatorio Otamendi y Miruli adonde la exdignataria de 72 años fue llevada de urgencia el sábado con una dolencia abdominal.

Los médicos decidieron operar de inmediato tras exámenes pertinentes mediante la técnica de laparoscopía de mínimo acceso, y deberá estar ingresada en convalecencia hospitalaria de uno a cuatro días, aunque no hay precisión sobre este particular, señaló el medio digital.

El primer parte médico anoche señaló que la paciente “ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”, cuadro cuyo diagnóstico “fue confirmado por los medios correspondientes”.

El informe firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi, indicó que la exmandataria se encontraba “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

Una multitud de simpatizantes están apostados en todo el frente del centro asistencial a manera de apoyo y buenos deseos desde que la líder del peronismo fue internada en el Sanatorio Otamendi.

Esta es la cuarta cirugía a que es sometida la expresidenta de 72 años. En 2012, la entonces mandataria tuvo que ser intervenida para extirparle un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, Pilar.

Un año después, otra vez volvió al quirófano en 2013 para extraerle una colección subdural crónica en la cabeza, en el Hospital Universitario Fundación Favaloro que le provocó un fuerte golpe cuando se cayó en el avión que la regresaba a Buenos Aires luego de participar en la Asamblea General de la ONU ese año.

Y en 2021 siendo vicepresidenta, Cristina fue sometida a una histerectomía, intervención que implica la resección quirúrgica del útero. Esa fue la última operación pública conocida. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)