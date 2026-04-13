Convocatoria al 1ro de Mayo: la Patria se defiende

Queridos trabajadores cubanos:

Ante las amenazas crecientes del gobierno estadounidense, reforzadas con la orden ejecutiva del pasado 29 de enero, que sumó un cerco energético al ya recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero, que por más de 65 años nos imponen solo por querer construir una nación digna, soberana e independiente, no hay nada más importante y decisivo hoy que trabajar unidos y crecernos como país.

En medio de este escenario, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), sus sindicatos nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), convocan a la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo una idea cardinal y movilizativa: La Patria se defiende.

Celebrar el 1ro de Mayo es demostrar la unidad de los cubanos y su patriotismo; es volver a “romper el corojo” como lo hizo Maceo en Baraguá cuando no aceptó una paz sin independencia; es evocar las ideas de José Martí en su discurso Los Pinos Nuevos, trascendental declaración de unidad de varias generaciones de cubanos en torno al proyecto independentista; es defender, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su concepto expresado el 1ro de mayo del 2000.

Exhortamos a celebrarlo en desfiles y actos, en cada colectivo laboral, bateyes, poblados, municipios y provincias, con la racionalidad que hemos tenido que asumir frente a las restricciones impuestas por el bloqueo recrudecido.

Es un llamado a defender el país, desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, termoeléctricas, hospitales, la cultura, el deporte; desde cada trinchera de combate.

Invitamos a los amigos de Cuba en el mundo a que nos acompañen, como cada año, a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. A ellos les agradecemos de antemano por su solidaridad y por tener el valor de compartir nuestra suerte en medio de una amenaza militar real, que lejos de amedrentarnos, nos hace repetir, con optimismo y confianza en la victoria, el verso glorioso de nuestro Himno Nacional: Morir por la Patria es vivir.

«Por Cuba juntos creamos» es la convicción que nos acompañará en esta fecha, impulsando las prioridades definidas por el Partido; para quienes nos preparamos en la defensa de la Patria Socialista; trabajamos por el cambio de la matriz energética; contribuimos a la producción de alimentos; buscamos soluciones a los problemas en cada jornada; es la convicción de los médicos y maestros que no claudican y siguen defendiendo la vida; de quienes somos parte de la Revolución, no por dogmas o fanatismo, sino por convicción, ideas y obra.

Trabajadores, pueblo cubano:

Con los colores vivos de nuestra bandera, con alegría, patriotismo, e inspirados en las enseñanzas del General de Ejército Raúl Castro Ruz, a solo meses de las sesiones finales de nuestro vigésimo segundo congreso, la CTC, sus sindicatos nacionales y la ANIR, convocan a un 1ro de Mayo que nos estremezca como país desde la unidad y el compromiso de ser útiles, aportar y defender el proyecto que Martí soñó, Fidel cumplió y que bajo la conducción del Partido Comunista de Cuba, encabezado por el primer secretario Miguel Díaz-Canel Bermúdez junto a los trabajadores, no nos dejaremos arrebatar.

¡Viva la Revolución cubana!

¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

NOS VEMOS EL 1RO DE MAYO (Tomado de Radio Cadena Agramonte)