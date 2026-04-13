Teherán, 13 abr.- Las autoridades iraníes no prevén celebrar una nueva ronda de diálogo con Estados Unidos, según informaron medios locales al citar fuentes cercanas al equipo negociador.

De acuerdo con la agencia de noticias Fars, el gobierno de Teherán no tiene intención de retomar los contactos tras las recientes conversaciones en Islamabad, que concluyeron sin acuerdo.

La fuente citada afirmó que la delegación estadounidense “buscaba un pretexto para abandonar la mesa de negociaciones”, lo cual interpretó como señal de la renuencia de Washington a reducir sus exigencias.

Asimismo, señaló que Estados Unidos planteó durante el proceso demandas que no logró alcanzar por medios militares en el contexto del conflicto en curso.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, confirmó que las conversaciones finalizaron sin resultados concretos, al argumentar que Irán no cumplió con los compromisos solicitados, en particular las garantías de que no desarrollará armas nucleares.

En este contexto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, explicó que las negociaciones abordaron temas clave como la situación en el estrecho de Ormuz, el programa nuclear, las reparaciones de guerra, el levantamiento de sanciones y el fin del conflicto.

El vocero reiteró que su país mantiene reservas hacia Washington debido a incumplimientos previos y lo que calificó como conductas hostiles.

El proceso de diálogo se desarrolla en medio de la escalada iniciada el 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que dejó miles de víctimas, según fuentes oficiales.

En días recientes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una suspensión temporal de ataques por dos semanas, condicionada a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán ha planteado varias condiciones para avanzar en un eventual acuerdo, entre ellas garantías contra nuevas agresiones, el levantamiento de sanciones, el reconocimiento de su programa nuclear con fines pacíficos, la devolución de activos congelados y el establecimiento de un nuevo protocolo para el tránsito marítimo en la región.

Tras el anuncio del alto el fuego, Washington expresó posiciones divergentes sobre las demandas iraníes, que fueron calificadas inicialmente como “razonables y negociables”, aunque posteriormente consideradas “inaceptables” por otros funcionarios estadounidenses. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)