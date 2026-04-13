Para la protección sexual, el condón no debe ser un mero objeto de especulación

Santa Cruz del sur, 13 abr.- El condón no puede ser mero reflejo delante de un espejo o llevarlo por rutina en el bolsillo para especular sin darle el uso que corresponde en una relación efímera. Quienes mantienen el preservativo en su estuche protector como si fuera un juguete, se olvidan que la irresponsabilidad tiene efectos negativos en la mayoría de los casos.

Cada persona debe llevar su vida por el rumbo adecuado, quien no lo hace se enreda como bejuco silvestre en espeso marabusal. Las espinas del destino escogido, al tirar al garete el buen comportamiento, pinchan fuerte y causan grandes malestares.

Comienzan a tomar espacios los reproches, culpas, e interrogantes con la misma respuesta por la decisión equivocada de disfrutar unos minutos sin protección. Todo paso negativo tiene consecuencias. Es bien conocido por adolescentes, jóvenes y adultos.

Las charlas profilácticas sobre el tema, impartidas por profesionales de Salud Pública en escuelas, barrios y otros escenarios públicos, han sido siempre muy orientadoras y esclarecedoras. Se trata de tomar firme el timón personal en cuestiones de relaciones sexuales para evitar el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de transmisión social (ITS).