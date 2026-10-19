Camagüey estrena Moda Colón 2026, encuentro de identidad, diseño y creación

Camagüey, 19 oct.- La capital agramontina contará por primera vez con una cita anual dedicada a la moda. Del 23 al 25 de octubre, el Hotel Colón, ubicado en la calle República, acogerá la primera edición de «Moda Colón 2026», un evento que aspira a incorporarse de manera permanente al calendario cultural de la ciudad.

La iniciativa coincidirá con el cierre de la Jornada por la Cultura Cubana y con la reinauguración de la sede hotelera, circunstancias que refuerzan su significado dentro de la programación cultural camagüeyana.

Bajo el título «Orígenes: antes del encuentro», la convocatoria propone revisar, desde la contemporaneidad, los materiales, las texturas y los símbolos asociados a los pueblos originarios. La intención no es reproducir el pasado, sino reinterpretarlo mediante lenguajes actuales y a partir de la mirada personal de cada creador.

En esta primera edición participarán siete proyectos y diseñadores emprendedores, Zul Creaciones, Deel Fashion, Moda by Clau, Mora de Agosto, Proyecto Larimar, Moxi Models y Luver Luis. Cada participante presentará una colección de alrededor de 12 atuendos, inspirada en el tema central y adaptada a su propia identidad estética.

El encuentro cuenta con el patrocinio principal de Thago Creaciones y el apoyo de Paladis Cafetería Dulcería, emprendimiento gastronómico que decidió respaldar la propuesta.

La valoración estará a cargo de un jurado integrado por especialistas en diseño y confección, proyección escénica y estilismo, áreas esenciales para apreciar la integralidad de las propuestas. También participarán, como jurados colaterales, representantes del Hotel Colón y de Paladis.

Entre los reconocimientos previstos figuran los premios a la Mejor Colección Moda Colón 2026, Mejor Modelo Femenina, Mejor Modelo Masculino y el Premio de la Popularidad, que será seleccionado por el público.

La moda cubana atraviesa un proceso de consolidación, especialmente visible en provincias como Santiago de Cuba y La Habana. La «Cuba Fashion Week», en Santiago, ha promovido la sostenibilidad y el emprendimiento como ejes de desarrollo, mientras la «Semana de la Moda en La Habana» articula desde hace años a artesanos y diseñadores con el respaldo del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

En ese contexto, Moda Colón no pretende sustituir las experiencias existentes, sino ampliar el mapa nacional de la moda y abrir un espacio para los creadores camagüeyanos. Su principal aporte estará en acercar el diseño a nuevos públicos y ofrecer una plataforma de exhibición para propuestas que, hasta ahora, han circulado fundamentalmente por vías informales.

La moda también constituye una forma de conocimiento. En ella convergen la relación con el cuerpo, las condiciones del clima, la memoria material, las prácticas sociales y las jerarquías de cada época. Por eso, su valor trasciende la apariencia y se vincula con los procesos culturales de una nación.

Proyectos como Moda Colón pueden contribuir a profesionalizar el sector, estimular la formación de públicos y fortalecer el trabajo de jóvenes diseñadores. Asimismo, demuestran que la creatividad puede convertirse en un motor cultural y económico para Camagüey.

Más que una pasarela, la propuesta busca convertirse en un punto de encuentro entre tradición y contemporaneidad, identidad y experimentación, creación artística y emprendimiento. (Chelsea Martínez Riera/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Humberto Cid González)