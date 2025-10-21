Círculo de Interés del Palacio de Pioneros santacruceño fomentan la seguridad vial

Santa Cruz del Sur, 21 oct.- En el Círculo de Interés (CI) de Transporte, uno de los existentes en el Palacio Solecitos del Sur de Santa Cruz del Sur, la experimentada instructora Arais Blanco Miranda fundamenta desde contenidos teóricos y prácticos la importancia de la seguridad vial a través de la correspondiente educación.

En los encuentros programados para 45 minutos de lunes a viernes en los horarios comprendidos de 11.25 a.m a 12.10 p.m y de 1:30 p.m a 3.30 p.m, participan alumnos de cuarto, quinto y sexto grados de las escuelas primaria José Martí, Ignacio Agramonte y Carlos Manuel de Céspedes.También desde el séptimo al noveno matriculados en la institución educativa Camilo Cienfuegos de la enseñanza media básica.

Todos aprenden lo relacionado con los deberes y derechos del peatón, lo que significan las señales del tránsito, la conducción sobre el timón para evitar accidentes, evitando ingerir bebidas alcohólicas, entre otros conocimientos acerca de la conducta a seguir en las vías públicas.

Blanco Miranda subrayó que en el actual curso 2025-2026 dedicado al centenario de Fidel Castro, el CI de Transporte, como los demás creados en el Palacio de Pioneros Solecitos del Sur de estos predios, contribuye a la formación vocacional y orientación profesional de las presentes generaciones, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de destrezas necesarias y habilidades relacionadas con esta importante actividad social y económica.