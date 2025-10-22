Destaca Díaz-Canel relaciones entre partidos de Cuba y China

La Habana, 22 oct.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideró que la piedra angular de las relaciones entre su país y China son los vínculos interpartidistas, destacan hoy medios de prensa locales.

Sobre la fortaleza de esos nexos ambos países estamos construyendo una Comunidad de Futuro Compartido, aseguró el jefe de Estado en su encuentro con Li Zongyuan, director general del Museo de Historia del Partido Comunista chino.

Reseñas de ese intercambio, publicada en ediciones digitales e impresas de Granma, Juventud Rebelde y otras publicaciones periódicas dan cuenta de que Díaz-Canel agradeció las atenciones recibidas durante su visita al Museo en septiembre último.

También, subrayó la relevancia de que Zongyuan participara en el Primer Festival Internacional Granma-Rebelde y ponderó los vínculos entre el Museo del Partido Comunista de China y el Partido Comunista de Cuba.

Li Zongyuan, en tanto, subrayó que el objetivo de su visita fue reforzar la cooperación en el estudio de la historia de ambos países, sus revoluciones y sus partidos comunistas.

Dijo, además, que esta es la primera visita de una delegación de esa institución al extranjero, y Cuba fue el primer país seleccionado para realizarla, en el contexto del aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)