Científicos resuelven el misterio de los volcanes de la Luna

Un estudio publicado por científicos de Cantón (China) revela la existencia de actividad volcánica más reciente de lo que se creía en la Luna, cuya dinámica sería posible a través de lo que se cree que es una especie de motor térmico interno.

Estudios científicos anteriores daban por hecho que la dinámica volcánica de la Luna había cesado mayormente hace tres mil millones de años, informa Xinhuanet.

Sin embargo, las muestras más recientes de rocas formadas por lava traídas desde el lado oculto de la Luna por las misiones chinas Chang’e-5 y Chang’e-6 demuestran que nuestro satélite registró erupciones volcánicas incluso en sus llamados últimos años de historia volcánica (entre 2 000 y 2 800 millones de años atrás).

En su investigación, publicada este viernes, los científicos analizaron dos tipos de rocas volcánicas jóvenes. El contenido de titanio en los basaltos mostró que uno de los tipos de roca procedía de profundidades de la Luna cercanas a 120 kilómetros, mientras que el otro se había originado a una profundidad menor. El hallazgo confirmaba que hubo actividad volcánica incluso después de que se pensara que los volcanes lunares habían quedado dormidos.

Un factor clave para entender la actividad volcánica lunar es la capa denominada cúmulo con ilmenita (IBC), un mineral que contiene titanio y que se localiza tanto en superficie como en las profundidades de nuestro satélite.

Según esta investigación, la Luna solía tener una temperatura elevada, lo que se traducía en un movimiento constante de esta capa. Sin embargo, una parte de la capa con material caliente no logró mezclarse adecuadamente con el manto de la superficie lunar, quedando atrapada y convirtiéndose en una especie de motor térmico activo para la Luna.

Los investigadores concluyen que la actividad del motor térmico interno generado por este fenómeno hizo posible que los volcanes lunares siguieran activos durante más tiempo del esperado. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)