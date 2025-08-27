Etecsa ejecutará trabajos técnicos en la red móvil el próximo 29 de agosto

El próximo 29 de agosto, en el horario comprendido entre las 00:00 y 06:00 horas, se ejecutará un cambio tecnológico en la plataforma que hospeda al 67% del total de los servicios móviles del país, como parte de la estrategia de modernización tecnológica para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones puesta en marcha en el último periodo.

Durante estos trabajos técnicos, tendrán afectación del servicio las líneas móviles con numeraciones que inicien por 500, 501, 502, 503, 504, 509, 51, 52, 55, 56, 58, 59 y 62.

Esta renovación tecnológica permitirá responder a solicitudes de clientes de estas numeraciones, tales como:

Cambios de líneas móviles en caso de pérdida o deterioro, siempre y cuando exista la disponibilidad de las tarjetas SIM en las oficinas comerciales.

Cambios de número o de titularidad de servicio.

Gestión de servicios suplementarios como desvío, transferencia de llamadas, llamadas en espera y buzón de voz, entre otros.

Además, esta modernización tecnológica incidirá en usuarios de la telefonía fija alternativa (TFA), que están siendo contactados directamente por especialistas de la red comercial de Etecsa.

Etecsa agradece la comprensión y solicita a los clientes que se mantengan informados mediante los perfiles institucionales de la empresa en las redes sociales, el sitio web www.etecsa.cu, y por los medios de comunicación social, a través de los cuales se ofrecerá más información. (Tomado de Cubadebate)